Хоррор «М3ГАН» получит продолжение. Сиквел выйдет на экраны в 2025 году

«М3ГАН» дебютировала в январе, собрав на сегодняшний день 91 млн долларов по всему миру. «После того как я впервые увидел фильм, у нас возникло ощущение, что сиквел действительно может получиться. Поэтому мы нарушили наше правило и начали говорить о нем еще до выхода фильма», — рассказал продюсер Джейсон Блюм.