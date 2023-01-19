Хоррор «М3ГАН» получит продолжение. Сиквел выйдет на экраны в 2025 году

Universal Pictures официально запустила в разработку сиквел фильма ужасов «М3ГАН». Его релиз состоится 17 января 2025 года, сообщает Variety.
Производством картины продолжат заниматься Atomic Monster и Blumhouse. Главные роли вновь исполнят Эллисон Уилльямс и Вайолет Макгроу.
Режиссером первого фильма был Джерард Джонстоун, но постановщик для сиквела пока не объявлен. Известно, что к написанию сценария вернется Акела Купер.
«М3ГАН» дебютировала в январе, собрав на сегодняшний день 91 млн долларов по всему миру. «После того как я впервые увидел фильм, у нас возникло ощущение, что сиквел действительно может получиться. Поэтому мы нарушили наше правило и начали говорить о нем еще до выхода фильма», — рассказал продюсер Джейсон Блюм.
Фильм рассказывает о девочке-сироте Кэди, которая получает от своей опекунши особенный подарок — куклу-робота М3ГАН. Она должна стать компаньоном ребенка и ее защитницей. Однако вскоре кукла выходит из‑под контроля. М3ГАН начинает перечить своей создательнице — тете Кэди. Затем кукла и вовсе становится опасной: из‑за нее погибает мальчик, а потом под угрозой оказываются и жизни других людей.