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Российский ученый изобрел инновационное кадило

Семён Гудошников
Сегодня в 15:32

Ученый Института катализа СО РАН Александр Куликов изобрел «каталитическое кадило», сообщает РИА «Новости».

В основе кадила — каталитическая горелка, которая работает на смеси пропан-бутана. Диаметр сопла можно регулировать, чтобы достичь нужного соотношения воздуха.

В кадиле вместо дыма образуются лишь тепло и аромат ладана. Устройство может работать очень долго, поскольку потребляет мизерный объем газа.

Выглядит инновационное кадило так же, как и обычное церковное. Но в его нижнюю часть вставляют устройство с пропан-бутановым баллоном, покрытым золотой краской.

В институте отметили, что каталитическое кадило прошло пилотные испытания. Им уже пользуются священники храма Всех Святых в новосибирском Академгородке.

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Александр Куликов
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