Российский ученый изобрел инновационное кадило

Ученый Института катализа СО РАН Александр Куликов изобрел «каталитическое кадило», сообщает РИА «Новости».
В основе кадила — каталитическая горелка, которая работает на смеси пропан-бутана. Диаметр сопла можно регулировать, чтобы достичь нужного соотношения воздуха.
В кадиле вместо дыма образуются лишь тепло и аромат ладана. Устройство может работать очень долго, поскольку потребляет мизерный объем газа.
Выглядит инновационное кадило так же, как и обычное церковное. Но в его нижнюю часть вставляют устройство с пропан-бутановым баллоном, покрытым золотой краской.
В институте отметили, что каталитическое кадило прошло пилотные испытания. Им уже пользуются священники храма Всех Святых в новосибирском Академгородке.
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