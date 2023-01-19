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Baza: в Тульской области диджея обвинили в дискредитации армии из‑за песни украинских артистов

Виктория Шанина
Сегодня в 15:17

Против диджея кафе в Тульской области возбудили дело о дискредитации армии из‑за того, что он включил песню украинских исполнителей Потапа и Насти Каменских во время новогоднего обращения Владимира Путина. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Обвиняемый — 19-летний студент местного колледжа. Инцидент произошел в новогоднюю ночь во время вечеринки в кафе «Флагман».

Baza опубликовала видео, которое снял на телефон один из посетителей. На нем виден заблюренный экран с обращением президента, а на фоне играет песня Потапа и Насти Каменских.

«Новый год от сосны, от сосны мне оторви иголочку. Гуляет новый год, пацаны всей страны, и поют девчоночки», — звучит в ролике.

Видео начало гулять по интернету и вскоре попало к полиции. Помимо диджея, в дискредитации армии обвинили 30-летнего Станислава Ермакова, который снял ролик и распространил его.

Дела заведены по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС России). По ней обвиняемым может грозить штраф до 50 тыс. рублей.

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теги
Верховный суд
люди
Владимир ПутинСтанислав Ермаков
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