Kion перевел фильмы на жестовый язык

«Жестовый язык для многих слабослышащих и глухих людей является основным для повседневного общения, при этом сервисов и контента для этой целевой аудитории крайне мало. Поэтому мы считаем своей ответственностью заботу о зрителе путем трансляции инклюзивного контента», — рассказал генеральный директор «МТС/Медиа» Алексей Иванов.