Kion перевел фильмы на жестовый язык

В онлайн-кинотеатре Kion появился перевод на жестовой язык популярных кинофильмов и мультфильмов для зрителей с нарушениями слуха. Об этом сообщает ТАСС.
В специальную подборку «Кино на языке жестов» вошли комедия с Александром Робаком и Агатой Муцениеце «Честный развод», «Непослушник» с Виктором Хориняком, «Доктор Свисток» и «Стендап под прикрытием» с Кириллом Нагиевым и Зоей Бербер и другие.
В разделе также представлены мультфильмы «Гоу, Феликс!», «100% Волк» и «Джастин и рыцари доблести». В будущем в «Кино на языке жестов» появятся оригинальные проекты сервиса «Далекие близкие», «Я буду жить» и другие.
«Жестовый язык для многих слабослышащих и глухих людей является основным для повседневного общения, при этом сервисов и контента для этой целевой аудитории крайне мало. Поэтому мы считаем своей ответственностью заботу о зрителе путем трансляции инклюзивного контента», — рассказал генеральный директор «МТС/Медиа» Алексей Иванов.