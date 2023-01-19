Реклама
Новости

Kion перевел фильмы на жестовый язык

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:59

В онлайн-кинотеатре Kion появился перевод на жестовой язык популярных кинофильмов и мультфильмов для зрителей с нарушениями слуха. Об этом сообщает ТАСС.

В специальную подборку «Кино на языке жестов» вошли комедия с Александром Робаком и Агатой Муцениеце «Честный развод», «Непослушник» с Виктором Хориняком, «Доктор Свисток» и «Стендап под прикрытием» с Кириллом Нагиевым и Зоей Бербер и другие.

В разделе также представлены мультфильмы «Гоу, Феликс!», «100% Волк» и «Джастин и рыцари доблести». В будущем в «Кино на языке жестов» появятся оригинальные проекты сервиса «Далекие близкие», «Я буду жить» и другие.

«Жестовый язык для многих слабослышащих и глухих людей является основным для повседневного общения, при этом сервисов и контента для этой целевой аудитории крайне мало. Поэтому мы считаем своей ответственностью заботу о зрителе путем трансляции инклюзивного контента», — рассказал генеральный директор «МТС/Медиа» Алексей Иванов.

расскажите друзьям
теги
МТС
люди
Агата МуцениецеЗоя БерберАлексей Иванов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»