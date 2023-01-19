Netflix назвал дату выхода следующего фильма Дэвида Финчера

Премьера триллера «Убийца» Дэвида Финчера состоится 10 ноября 2023 года. Об этом в своем твиттере сообщила стриминговая платформа Netflix.
«Убийца» — это адаптация одноименной серии графических романов французского писателя Алексиса Ноулента и иллюстратора Люка Жакамона. Она посвящена киллеру, который был лучшим в своем деле, пока не столкнулся с личностным кризисом.
«После рокового промаха киллер начинает сражаться со своими работодателями и с самим собой», — говорится в официальном синопсисе картины.
Главную роль сыграет Майкл Фассбендер («Бесславные ублюдки», «Пуаро»). Сценарий напишет Эндрю Кевин Уокер, который уже работал с Финчером над фильмом «Семь».
Эта работа станет последней в рамках сотрудничества Финчера с Netflix. Контракт с режиссером стриминг заключил в ноябре 2020 года. С того момента Дэвид Финчер снял для Netflix, в частности, черно-белый байопик о голливудском сценаристе Хермане Манкевиче «Манк» и документалку «Voir» про киноискусство.