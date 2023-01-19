Netflix назвал дату выхода следующего фильма Дэвида Финчера

Эта работа станет последней в рамках сотрудничества Финчера с Netflix. Контракт с режиссером стриминг заключил в ноябре 2020 года. С того момента Дэвид Финчер снял для Netflix, в частности, черно-белый байопик о голливудском сценаристе Хермане Манкевиче «Манк» и документалку «Voir» про киноискусство.