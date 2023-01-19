Google навсегда отключила серверы облачного сервиса Stadia. Он проработал меньше 4 лет

«Нашим игрокам и партнерам, нашей команде, сообществу и поклонникам: спасибо вам за все. Сегодня в 23.59 по тихоокеанскому времени мы выходим из облака. Будьте добры друг к другу и оставайтесь в безопасности», — сказано в последнем сообщении в твиттере Stadia.

