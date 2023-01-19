Google навсегда отключила серверы облачного сервиса Stadia. Он проработал меньше 4 лет

18 января Google навсегда отключила серверы своего сервиса Stadia для облачного гейминга. Разработчики попрощались с пользователями в соцсетях.
«Нашим игрокам и партнерам, нашей команде, сообществу и поклонникам: спасибо вам за все. Сегодня в 23.59 по тихоокеанскому времени мы выходим из облака. Будьте добры друг к другу и оставайтесь в безопасности», — сказано в последнем сообщении в твиттере Stadia.
О том, что Google закроет Stadia, стало известно 29 сентября. Тогда в компании заявили, что решение связано с низкой популярностью сервиса среди пользователей. Google пообещала, что вернет деньги за контроллеры Stadia, купленные через Google Store, а также за игры и дополнения.
Официально сервис запустился осенью 2019 года. Подробнее о провале Stadia мы писали в нашем материале об облачном гейминге.