Реклама
Новости

Google навсегда отключила серверы облачного сервиса Stadia. Он проработал меньше 4 лет

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:07

18 января Google навсегда отключила серверы своего сервиса Stadia для облачного гейминга. Разработчики попрощались с пользователями в соцсетях.

«Нашим игрокам и партнерам, нашей команде, сообществу и поклонникам: спасибо вам за все. Сегодня в 23.59 по тихоокеанскому времени мы выходим из облака. Будьте добры друг к другу и оставайтесь в безопасности», — сказано в последнем сообщении в твиттере Stadia.

© stadia.google.com

О том, что Google закроет Stadia, стало известно 29 сентября. Тогда в компании заявили, что решение связано с низкой популярностью сервиса среди пользователей. Google пообещала, что вернет деньги за контроллеры Stadia, купленные через Google Store, а также за игры и дополнения.

Официально сервис запустился осенью 2019 года. Подробнее о провале Stadia мы писали в нашем материале об облачном гейминге.

расскажите друзьям
теги
Google
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»