Лайм, неядовитый гриб и феникс: Unicode представил новые эмодзи

Unicode представил предварительный список эмодзи, которые в 2023 году получат устройства и крупные соцсети. Об этом говорится в блоге консорциума.
Среди кандидатов на добавление в Unicode 15.1 всего шесть новых эмодзи — лайм, неядовитый гриб, разорванная цепь, кивок, покачивание головой в знак несогласия и феникс. Хоть список и предварительный, в прошлые годы большинство кандидатов попало в итоговый релиз.
Внедрение Unicode 15.1 ожидается в сентябре, до этого времени вид некоторых смайликов могут изменить.
В обновленный стандарт также планируют добавить функцию, которая позволит изображать самые разные виды семей, комбинируя смайлики. Можно будет изобразить членов семьи различных рас, разных поколений и даже добавить питомца в качестве «пушистого ребенка».
Кроме того, Unicode 15.1 позволит менять направление отдельных эмодзи, например бегущего человека. Нововведение позволит точнее отражать эмоцию и учитывать особенности языков с письмом слева направо.
Изначально в 2023 году планировалось представить новый стандарт Unicode 16.0. Однако затем выпуск отложили, а вместо этого решили презентовать оптимизированный стандарт Unicode 15.1 с менее масштабными нововведениями, отмечает Emojipedia.