Лайм, неядовитый гриб и феникс: Unicode представил новые эмодзи

Среди кандидатов на добавление в Unicode 15.1 всего шесть новых эмодзи — лайм, неядовитый гриб, разорванная цепь, кивок, покачивание головой в знак несогласия и феникс. Хоть список и предварительный, в прошлые годы большинство кандидатов попало в итоговый релиз.