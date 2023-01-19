На снимке — главный герой, тренер команды «Ричмонд» Тед Лассо, бывший владелец ФК, антагонист сериала Руперт Мэннион и уборщик, ставший консультантом команды Нейт. Учитывая настроение всех персонажей, между ними все еще царит напряжение.
В финале второго сезона Нейт рассказал прессе о панических атаках Теда, с которыми он столкнулся на важном матче. Позже он покинул Ричмонд и стал тренировать команду Руперта. Лассо, судя по его улыбке, не держит обид, но их взаимоотношения явно не самые теплые.
Также стриминговая платформа впервые заявила, что продолжение комедии выйдет весной. Но точной даты релиза пока все еще нет.
Первый сезон «Тед Лассо» вышел 14 августа 2020 года. Сериал посвящен Теду Лассо, тренеру команды по американскому футболу из некоего колледжа в Канзасе. Он получает приглашение переехать в Англию и тренировать местную футбольную команду, хотя он ничего не смыслит в классическом футболе.
В сентябре 2022-го «Теда Лассо» победил в четырех номинациях телевизионной премии «Эмми» — «Лучший комедийный сериал», «Лучшая мужская роль в комедийном сериале» (Джейсон Судейкис), «Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале» (Бретт Голдстайн) и «Лучший режиссер комедийного сериала» (М.Дж.Делейни).