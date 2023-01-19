В Норвегии обнаружили самый древний рунический камень Скандинавии

Норвежские археологи нашли рунический камень, который, по их оценкам, является древнейшим в мире. О сюжете рассказывает Associated Press.
Авторы открытия — исследователи из Музея истории культуры Университета Осло. Они вели раскопки могильника в районе озера Тюрифьорд в нескольких десятках километров от Осло.
Находку изучали порядка двух лет, ей дали имя Свингеруд — по точному названию места, где она была извлечена. Датировка камня — начало нашей эры, промежуток с 1 до 250 года, так называемый ранний римский железный век.
Более ранние руны находили на костях, рогах, дереве, но не на камне, указывают в университете. Старейшими исследователи письменности викингов называют находки, датированные 150 годом нашей эры.
Размер камня — порядка 30×30 сантиметров. На нем виднеется надпись «Idiberug» — возможно, так звали похороненного. Зилмер объяснила: «Текст может отсылать к женщине по имени Идибера, его смыслом может быть фраза „В честь Идиберы“».
Другие варианты — «Идибергу», «Идиберга» или «Идиберунг». Помимо этого, на камень нанесены узоры в виде сетки, зигзагообразные фигуры и другие отметки — не все они имеют языковедческий смысл, отмечают ученые.
Зилмер говорит: «Возможно, кто‑то подражал чьему-то письму, изучал его или наносил надписи просто так. Может быть, кто‑то учился вырезать руны». Для этого, как предполагается, использовался кончик ножа или некоторая разновидность заостренного стержня, например игла.
«С помощью этой находки мы получим множество ценных знаний о ранней истории рунического письма», — добавляет она. Ученые намерены продолжать исследования камня.
Руны — самая старая из известных форм письменности в Скандинавии. Это символы нескольких алфавитов, которые использовались германскими племенами. Руны были изобретены за счет контакта с другими культурами: один из возможных образцов — латинский алфавит древних римлян.
Скандинавы использовали их примерно с первых веков нашей эры до позднего Среденевековья. Они служили не только способом передачи информации, но и в мистических, магических целях: слово «руна» в переводе означает «тайна» или «секрет», а древненемецкое слово runen — «таинственно шептать».