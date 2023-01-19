В возрасте 76 лет скончался российский режиссер Николай Досталь. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Союзе кинематографистов России.
В 1970 году Досталь окончил факультет журналистики МГУ, а через два года — Высшие курсы сценаристов и режиссеров, учился в мастерской Георгия Данелии.
Среди самых известных работ автора — фильмы «Облако-рай» и «Коля — перекати поле», сериалы «Раскол» и «Завещание Ленина». В качестве актера Досталь появился в картинах «До свидания, мальчики», «Ехали в трамвае Ильф и Петров», «Человек на своем месте».
Досталь — лауреат кинофестиваля в Локарно, «Кинотавра», премии «Ника» и «Золотой орел», народный артист России.
Досталь был членом российского оскаровского комитета. В сентябре он вышел из его состава из‑за отказа Российской киноакадемии выдвигать на премию «Оскар» фильмы из России.