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A$AP Rocky выпустил трек «Same Problems» — об ушедших из жизни артистах

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:07

A$AP Rocky официально выпустил трек «Same Problems» в память об ушедших музыкантах. Он войдет в будущий альбом рэпера «Don’t Be Dumb».

Релиз сингла состоялся в годовщину трагической смерти A$AP Yams из‑за передозировки. «Я думаю, что испытывал угрызения совести <…> и чувство вины», — рассказал рэпер о своей мотивации для создания песни.

Музыкант также поделился мыслями об эволюции своего творчества.

«Я хотел затронуть что‑то немного другое, а не просто быть хвастливым, ярким и обычным рэпером. Я хотел выразить себя и рассказать о своих чувствах без проповедей… У всех нас одни и те же проблемы. Ирония в том, что <…> моим первым хитом был „F**kin’ Problems“. А теперь, ровно 10 лет спустя, я выпускаю песню под названием „Same Problems“».

Впервые A$AP Rocky исполнил «Same Problems» в декабре на Amazon Music Live. Он посвятил композицию DMX, Takeoff, XXXTentacion, Juice Wrld и другим артистам. Во время выступления с двух сторон от рэпера появлялись фотографии исполнителей и годы их жизни.

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