«Я хотел затронуть что‑то немного другое, а не просто быть хвастливым, ярким и обычным рэпером. Я хотел выразить себя и рассказать о своих чувствах без проповедей… У всех нас одни и те же проблемы. Ирония в том, что <…> моим первым хитом был „F**kin’ Problems“. А теперь, ровно 10 лет спустя, я выпускаю песню под названием „Same Problems“».