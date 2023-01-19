A$AP Rocky официально выпустил трек «Same Problems» в память об ушедших музыкантах. Он войдет в будущий альбом рэпера «Don’t Be Dumb».
Релиз сингла состоялся в годовщину трагической смерти A$AP Yams из‑за передозировки. «Я думаю, что испытывал угрызения совести <…> и чувство вины», — рассказал рэпер о своей мотивации для создания песни.
Музыкант также поделился мыслями об эволюции своего творчества.
«Я хотел затронуть что‑то немного другое, а не просто быть хвастливым, ярким и обычным рэпером. Я хотел выразить себя и рассказать о своих чувствах без проповедей… У всех нас одни и те же проблемы. Ирония в том, что <…> моим первым хитом был „F**kin’ Problems“. А теперь, ровно 10 лет спустя, я выпускаю песню под названием „Same Problems“».
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