Представительство России в Эстонии приостановило прием заявок на выход из гражданства

Российское посольство в Эстонии временно прекратило прием заявлений о выходе из гражданства РФ. Соответствующее уведомление появилось на официальном сайте дипмисии.
Причины такого решения не уточняются. Как долго не будут приниматься заявки, также неизвестно.
Согласно действующему законодательству, выход из российского гражданства осуществляется на основании добровольного волеизъявления. Отказать власти могут в трех случаях: если есть невыполненное обязательство перед РФ, статус обвиняемого по уголовному делу либо нет другого гражданства и гарантий его получения.
Законодательство Эстонии не предполагает наличия двойного гражданства. Желающим получить гражданство страны придется отказаться от предыдущего.
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