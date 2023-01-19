Представительство России в Эстонии приостановило прием заявок на выход из гражданства

Согласно действующему законодательству, выход из российского гражданства осуществляется на основании добровольного волеизъявления. Отказать власти могут в трех случаях: если есть невыполненное обязательство перед РФ, статус обвиняемого по уголовному делу либо нет другого гражданства и гарантий его получения.