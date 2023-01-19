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Джейсон Сигел нарушает правила в дебютном трейлере «Терапии»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:50

Apple TV+ показал полноценный трейлер комедийного сериала «Терапия». Его премьера состоится 27 января.

«Терапия» расскажет историю психотерапевта Джимми, скорбящего по умершей жене. Во время сеансов он не может сосредоточиться на своих пациентах и принимает обезболивающие, чтобы справиться с утратой.

Однажды он решает быть жестоко честным со своими клиентами, нарушив правила и этику, чем кардинально меняет жизнь окружающих и свою собственную.

В «Терапии» снялись Джейсон Сигел, Харрисон Форд, Джессика Уилльямс, Криста Миллер, Майкл Ури, Тед МакГинли и другие.

В качестве создателя и исполнительного продюсера выступил сам Сигел вместе с соавторами «Теда Лассо» Биллом Лоуренсом и Бреттом Голдстином. Трио также написало сценарий к первому эпизоду, который поставил Джеймс Понсольдт.

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Джейсон СигелХаррисон ФордДжессика УилльямсКриста МиллерМайкл УриТед МакгинлиБилл ЛоуренсДжеймс Понсольдт
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