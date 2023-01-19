Джейсон Сигел нарушает правила в дебютном трейлере «Терапии»

Apple TV+ показал полноценный трейлер комедийного сериала «Терапия». Его премьера состоится 27 января.
«Терапия» расскажет историю психотерапевта Джимми, скорбящего по умершей жене. Во время сеансов он не может сосредоточиться на своих пациентах и принимает обезболивающие, чтобы справиться с утратой.
Однажды он решает быть жестоко честным со своими клиентами, нарушив правила и этику, чем кардинально меняет жизнь окружающих и свою собственную.
В «Терапии» снялись Джейсон Сигел, Харрисон Форд, Джессика Уилльямс, Криста Миллер, Майкл Ури, Тед МакГинли и другие.
В качестве создателя и исполнительного продюсера выступил сам Сигел вместе с соавторами «Теда Лассо» Биллом Лоуренсом и Бреттом Голдстином. Трио также написало сценарий к первому эпизоду, который поставил Джеймс Понсольдт.