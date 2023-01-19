Режиссером байопика про Майкла Джексона станет Антуан Фукуа

«Первыми фильмами в моей карьере были музыкальные клипы, и я все еще чувствую, что сочетание кино и музыки — это огромная часть того, кто я есть. Для меня нет [другого] артиста с силой, харизмой и явным музыкальным гением Майкла Джексона. <…> Его музыка и эти образы являются частью моего мировоззрения, и шанс рассказать его историю на большом экране — это неповторимо», — сказал Фукуа.