Режиссером байопика про Майкла Джексона станет Антуан Фукуа

Биографический фильм про короля поп-музыки Майкла Джексона снимет американский режиссер Антуан Фукуа («Меня зовут Мохаммед Али», «Быстрее пули», «Мэр Кингстауна»). Об этом пишет Variety.
«Первыми фильмами в моей карьере были музыкальные клипы, и я все еще чувствую, что сочетание кино и музыки — это огромная часть того, кто я есть. Для меня нет [другого] артиста с силой, харизмой и явным музыкальным гением Майкла Джексона. <…> Его музыка и эти образы являются частью моего мировоззрения, и шанс рассказать его историю на большом экране — это неповторимо», — сказал Фукуа.
Байопик выпустит студия Lionsgate. Помимо Антуана Фукуа, над ним поработают продюсер Грэм Кинг («Богемская рапсодия», «Отступники») и сценарист Джон Логан («Авиатор», «007: Координаты „Скайфолл“»).
Ожидается, что фильм получит название «Майкл» и расскажет историю Майкла Джексона с совершенно новой и более глубокой стороны. Картина исследует все сферы жизни певца, включая его самые культовые выступления.
«Антуан [Фукуа] — проницательный и мощный режиссер, и нам очень повезло, что он выбрал „Майкла“ в качестве своего следующего проекта. Его дальновидные навыки повествования и приверженность своему ремеслу сделают „Майкла“ незабываемым фильмом», — сказал председатель Lionsgate Джо Дрейк.