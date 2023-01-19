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Apple представила HomePod второго поколения

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:08

Apple представила умную колонку HomePod второго поколения с минимальным дизайном и сетчатой тканью из 100%-ного переработанного материала.

Наряду с классическим белым цветом компания показала колонку в новом полуночном варианте. Внешний вид устройства сохранился, но оно стало ниже на 4 сантиметра и тяжелее на 200 грамм.

В HomePod установлен низкочастотный динамик, который может определять свое положение в комнате и регулировать звук в зависимости от этого.

В новой версии колонки также есть поддержка умного дома Matte, чип S7, поддержка Dolby Atmos, датчик температуры для регулировки кондиционеров, функция определения звуков пожарной безопасности и чип U1 для быстрого переноса музыки с iPhone.

HomePod доступен для заказа с 18 января. Колонка обойдется в 299 долларов (около 20 500 рублей).

Apple выпустила первый HomePod в 2018 году. Однако колонка не смогла завоевать массовый рынок, и уже в 2021 году компания решила прекратить ее выпуск.

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AppleАК S7
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