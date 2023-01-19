Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию

Российских правительственных чиновников не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Мы не хотим давать площадку для выступлений тем, кто попирает международное право», — сказал председатель Мюнхенской организации Кристоф Хойсген.
В прошлом году Россия самостоятельно решила не посылать своего представителя на мероприятие. Тогда же в МИДе заявили, что не станут направлять своих представителей на Мюнхенскую конференцию 2023-го по «различным причинам».
При этом в ведомстве говорили, что конференция «превратилась в сугубо трансатлантический форум, утратила инклюзивность, объективность и равноудаленность к выступающим с ее трибуны докладчикам, и интерес в Москве к этому мероприятию пропал».
Конференция пройдет в южном немецком Мюнхене 17–19 февраля. В прошлом году среди высокопоставленных гостей мероприятия были президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Камала Харрис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.