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Бизнесмен купил VIP-билет на товарищеский матч Месси против Роналду за 2,66 млн долларов

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:15

Саудовский магнат недвижимости Мушреф аль-Гамди купил на аукционе билет за 2,66 млн долларов на товарищеский матч, в котором сыграют Лионель Месси и Криштиану Роналду. Об этом сообщает «Аль-Джазира».

VIP-билет включает в себя несколько привилегий. Так после матча бизнесмен сможет присутствовать на церемонии награждения и сфотографироваться с игроками в раздевалке.

Матч между клубами аргентинца Лионеля Месси «Пари Сен-Жермен» и португальца Криштиану Роналду «Аль-Насра» состоится 19 января. Билеты на игру на стадионе Короля Фахда в Эр-Рияде были распроданы за считанные минуты.

Это будет первый раз, когда португалец сыграет за саудовский клуб, после подписания контракта в конце декабря.

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