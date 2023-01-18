Бизнесмен купил VIP-билет на товарищеский матч Месси против Роналду за 2,66 млн долларов

Саудовский магнат недвижимости Мушреф аль-Гамди купил на аукционе билет за 2,66 млн долларов на товарищеский матч, в котором сыграют Лионель Месси и Криштиану Роналду. Об этом сообщает «Аль-Джазира».
VIP-билет включает в себя несколько привилегий. Так после матча бизнесмен сможет присутствовать на церемонии награждения и сфотографироваться с игроками в раздевалке.
Матч между клубами аргентинца Лионеля Месси «Пари Сен-Жермен» и португальца Криштиану Роналду «Аль-Насра» состоится 19 января. Билеты на игру на стадионе Короля Фахда в Эр-Рияде были распроданы за считанные минуты.
Это будет первый раз, когда португалец сыграет за саудовский клуб, после подписания контракта в конце декабря.