Новых «Трех мушкетеров» с Евой Грин и Венсаном Касселем покажут в России 27 апреля

«Три мушкетера: Д’Артаньян» начнут показывать в России 27 апреля, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Фильм выпустит компания «Атмосфера кино».
Права на показ предоставила французская компания Pathé, возобновившая сотрудничество с российскими прокатчиками в прошлом ноябре. 14 февраля в России должны были начать показывать «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», но «Атмосфера кино» перенесла премьеру на неопределенную дату.
Синопсис новых «Трех мушкетеров» гласит: «От Лувра до Букингемского дворца, от сточных канав Парижа до осады Ла-Рошеля… В королевстве, разделенном религиозными войнами и находящемся под угрозой британского вторжения, горстка мужчин и женщин скрестит шпаги и свяжет свою судьбу с судьбой Франции».
В картине снялись Ева Грин (Миледи), Венсан Кассель (Атос), Вики Крипс (Анна Австрийская), Лина Коудри (Констанция), Ромен Дюрис (Арамис), Пио Мармаи (Портос) и Франсуа Сивиль (Д’Артаньян). В качестве режиссера выступил Мартен Бурбулон («Эйфель»).
Премьера в мире должна состояться 5 апреля 2023 года.