Новых «Трех мушкетеров» с Евой Грин и Венсаном Касселем покажут в России 27 апреля

Синопсис новых «Трех мушкетеров» гласит: «От Лувра до Букингемского дворца, от сточных канав Парижа до осады Ла-Рошеля… В королевстве, разделенном религиозными войнами и находящемся под угрозой британского вторжения, горстка мужчин и женщин скрестит шпаги и свяжет свою судьбу с судьбой Франции».