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Кевин Спейси получил первую премию после секс-скандала

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:01

Национальный музей кинематографа в Турине вручил Кевину Спейси награду Stella della Mole за достижения в актерской карьере. Об этом сообщает Variety.

Это первое публичное выступление актера за более чем пять лет, в течение которых он столкнулся с рядом обвинений в сексуальном насилии.

Спейси выразил благодарность музею «за мужество» и директору Доменико Де Гаэтано, сказав: «Вручая эту награду, они решительно защищают художественные достижения, и за это им следует аплодировать».

В свою очередь, замминистр культуры Италии Витторио Сгарби заметил, что «сегодня мы являемся свидетелями возвращения Кевина Спейси».

«Считаю, что сегодня вечером мне невероятно повезло. Я посвятил этой работе более 40 лет своей жизни, всегда получая доброту и поддержку от поклонников и коллег. Для меня большая честь быть здесь», — заявил Спейси.

Independent подчеркивает, что Италия «проявила доброту к пострадавшему актеру», предоставив ему возможность вернуться в кино. Сейчас Спейси продвигает свой первый с 2017 года фильм «Человек, который нарисовал Бога», снятый в Турине.

Кевин Спейси выиграл суд по делу о домогательствах в октябре 2022-го — присяжные признали его невиновным. В преступлении его обвинял актер Энтони Рэпп: он заявлял, что Спейси приставал к нему в 1986 году (Рэппу тогда было 14 лет). Суд решил, что доказательств для обвинительного приговора недостаточно.

Вместе с тем в Великобритании против Спейси расследуется дело о сексуальном насилии в отношении трех мужчин, которые якобы произошли в 2005, 2008 и 2013 годах в Лондоне и графстве Глостершир. В ноябре прокуратура предъявила актеру дополнительные обвинения в харассменте.

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