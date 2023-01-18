Кевин Спейси получил первую премию после секс-скандала

Кевин Спейси выиграл суд по делу о домогательствах в октябре 2022-го — присяжные признали его невиновным. В преступлении его обвинял актер Энтони Рэпп: он заявлял, что Спейси приставал к нему в 1986 году (Рэппу тогда было 14 лет). Суд решил, что доказательств для обвинительного приговора недостаточно.