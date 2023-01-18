На форуме War Thunder выложили документы ограниченного доступа про американские истребители

На форуме онлайн-игры War Thunder опубликовали документы ограниченного доступа об американских истребителях F-15E и и F-16. Их уже удалили, но некоторые пользователи успели сделать скриншоты, сообщает Aerotime.
В утечке по F-15E были руководства по программному обеспечению, в том числе пилотированию, навигации, наведению и системам вооружения. В записи с документами указывается, что впервые их опубликовали между 1998 и 2000 годами, так что они могут быть уже устаревшими.
Пост пользователя RanchSauce39 уже удалили. Некоторые участники обсуждения предположили, что документы содержали секретные сведения. Модераторы форума, похоже, согласились с тем, что хоть документы и были рассекречены, их публикация ограничена и запрещена как законодательством США, так и правилами форума.
Документы по устаревшему F-16 также были уже рассекреченными, но их распространение было ограниченным. Среди них были руководства по летной эксплуатации, в которых подробно описывалось использование усовершенствованной ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 (AMRAAM).
Летом 2021 года игрок выложил на тематическом форуме секретную документацию о британском танке «Челленджер-2». Будучи командиром танка сухопутных войск Великобритании, он хотел убедить разработчиков War Thunder улучшить точность дизайна и внутренних характеристик модели в игре.