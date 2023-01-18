«Чувствуется деловой подход!»: ЦБ отвечает на шутливые комментарии в соцсетях

В сообществе Центробанка во «ВКонтакте» от имени ведомства стали появляться ответы на шутливые комментарии. На это обратило внимание издание «Подъем» и запросило комментарий.
Администраторы ЦБ в соцсетях ответили на вопросы о смене национальной валюты на валюту из онлайн-игры, оценили предложения о смене инфляции и выдвинули условия при приеме на работу.
Один из пользователей отметил, что это «гениальная маркетинговая стратегия» и «этот флуд идет только на пользу». ЦБ отчасти подтвердил это и заметил, что «важно вовремя остановиться», ведь есть еще люди с серьезными вопросами.
В пресс-службе Центробанка пояснили «Подъему», что стараются уделять работе с комментариями много времени и рады прямой коммуникации с пользователями. В скором времени регулятор намерен вернуться в «спокойный режим». При этом он зафиксировал рост числа комментариев и подписок на сообщество, вместе с чем пришлось ужесточить модерацию, чтобы «важные вопросы к Банку России не могли потеряться на фоне флуда».