«Чувствуется деловой подход!»: ЦБ отвечает на шутливые комментарии в соцсетях

В пресс-службе Центробанка пояснили «Подъему», что стараются уделять работе с комментариями много времени и рады прямой коммуникации с пользователями. В скором времени регулятор намерен вернуться в «спокойный режим». При этом он зафиксировал рост числа комментариев и подписок на сообщество, вместе с чем пришлось ужесточить модерацию, чтобы «важные вопросы к Банку России не могли потеряться на фоне флуда».