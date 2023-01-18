В соцсети «ВКонтакте» теперь можно оплачивать штрафы ГИБДД

Что касается оплаты штрафов ГИБДД, она может осуществляться без комиссии через систему быстрых платежей прямо внутри соцсети. Платежная информация загрузится автоматически, а для изучения самого постановления о штрафе и фото нарушения по-прежнему придется заходить в личный кабинет «Госуслуг».