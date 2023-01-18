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В соцсети «ВКонтакте» теперь можно оплачивать штрафы ГИБДД

Виктория Шанина
Сегодня в 16:01

В соцсети «ВКонтакте» стали доступны уведомления с портала «Госуслуги» и оплата штрафов ГИБДД. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минцифры.

Министерство уточняет, что приходить будут не все уведомления, а только сообщения о назначенных выплатах, пенсиях, ходе исполнительного производства или назначенных штрафах ГИБДД. Помимо приложения «ВКонтакте», опцию можно подключить в «VK Мессенджере».

Что касается оплаты штрафов ГИБДД, она может осуществляться без комиссии через систему быстрых платежей прямо внутри соцсети. Платежная информация загрузится автоматически, а для изучения самого постановления о штрафе и фото нарушения по-прежнему придется заходить в личный кабинет «Госуслуг».

Новые опции доступны для граждан с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах». Чтобы настроить оповещения или оплатить штраф, необходимо будет привязать ее к своему аккаунту в соцсети «ВКонтакте».

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