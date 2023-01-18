Пригожин: в ближайшее время YouTube заблокируют в России, а его пользователи «понесут наказание»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что американский видеохостинг YouTube в ближайшее время будет заблокирован в России. Высказывание бизнесмена опубликовала пресс-служба его компании «Конкорд».
«Я вам по секрету скажу одну вещь. Как бы ни ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 Мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт», — утверждает Пригожин.
По его словам, помимо блокировки YouTube, планируется выявление активных пользователей платформы. Они «будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того как [хостинг] будет запрещен», считает Пригожин.
Он уверен, что YouTube до сих пор не закрыли, поскольку «в администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном — поскорее бы Россия проиграла войну». Таких людей Пригожин называет «предателями своего народа и своей страны» и их ждет «кувалда Вагнера».
Другой причиной он назвал «абсолютно нелепое мнение» об отсутствии альтернативных площадок. Заменить YouTube в России основатель ЧВК «Вагнер» предлагает площадками «ВКонтакте», «Одноклассники», Rutube и «Ярус».