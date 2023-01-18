Пригожин: в ближайшее время YouTube заблокируют в России, а его пользователи «понесут наказание»

«Я вам по секрету скажу одну вещь. Как бы ни ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 Мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт», — утверждает Пригожин.