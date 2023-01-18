В России закрывается сеть магазинов Westland

В России закрывается сеть магазинов джинсовой одежды Westland. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сети.
По его словам, магазины закроются, как только товарные остатки будут распроданы. «Коммерсант» писал, что ассортимент Westland не менялся многие годы, из‑за чего бренд мог растерять часть потребителей и не выдержать конкуренции.
По данным издания, компания могла принять решение о закрытии из‑за высокой долговой нагрузки и возможной потери интереса бенефициаров бизнеса к развитию.
Ранее сеть Westland насчитывала более 50 магазинов по всей России. В настоящее время в Петербурге, Новосибирске, Омске и под Краснодаром работают по одному магазину, а в Москве и области — пять.