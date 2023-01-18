В Музее АЗ пройдет выставка работ Анатолия Зверева «Мой учитель Леонардо»

«Зверев преклонялся перед Рембрандтом и Гойей, Малевичем и Матиссом, Рафаэлем и Веласкесом, но с да Винчи у него были особые отношения. В них не было ни споров, ни прямого подражания — их объединяло родство и созвучие мыслей об искусстве и месте художника в нем», — пишут организаторы выставки.