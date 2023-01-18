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В Музее АЗ пройдет выставка работ Анатолия Зверева «Мой учитель Леонардо»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:13

С 8 февраля по 5 ноября в Музее АЗ можно будет посетить масштабную выставку «Мой учитель Леонардо» — уже одиннадцатый проект музея, посвященный московскому художнику Анатолию Звереву. Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.

Экспозиция объединит более 170 работ Зверева — от портретов и автопортретов до пейзажей и анималистики в самых различных жанрах живописи и графики. В сопровождение организаторы подготовили цикл лекций, кинолекторий и детские образовательные программы. А одним из главных событий выставки станет показ архивного собрания трактатов Зверева, впервые оцифрованных и представленных публике.

Прочитав трактаты «универсального человека» эпохи Возрождения, Зверев в своей автобиографии написал: «Учителем себе я избрал Леонардо да Винчи». Эта фраза стала смысловым акцентом экспозиции. Зверев начал создавать собственные трактаты, в которых неоднократно вступал в диалог с да Винчи.

«Зверев преклонялся перед Рембрандтом и Гойей, Малевичем и Матиссом, Рафаэлем и Веласкесом, но с да Винчи у него были особые отношения. В них не было ни споров, ни прямого подражания — их объединяло родство и созвучие мыслей об искусстве и месте художника в нем», — пишут организаторы выставки.

Кроме того, специально к открытию экспозиции Музей AЗ подготовил издание «Трактата о живописи» 1959 года, посвященного коллекционеру Георгию Костаки. Он будет опубликован с комментариями известного филолога и текстолога, переводчика и искусствоведа Николая Котрелева.

«Рассматривать Зверева как значительного литератора и поэта было бы неправильно. Его поэзия и проза неотделима от его живописи — спонтанной и мгновенной. Это изопоэзия, изолитература. Рукописный текст сегодня сродни клинописи шумеров или берестяным грамотам древних новгородцев. Музей издает факсимиле этого трактата, оно раскроет широкому зрителю доселе неизвестные грани таланта художника Зверева», — говорит главный хранитель Музея AЗ Наталья Волкова.

Билеты на выставку поступят в продажу чуть позже. Следите за обновлениями на сайте «Афиши».

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Анатолий ЗверевЛеонардо да ВинчиГеоргий КостакиНиколай КотрелевНаталья Волкова
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