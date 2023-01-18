В Музее АЗ пройдет выставка работ Анатолия Зверева «Мой учитель Леонардо»

С 8 февраля по 5 ноября в Музее АЗ можно будет посетить масштабную выставку «Мой учитель Леонардо» — уже одиннадцатый проект музея, посвященный московскому художнику Анатолию Звереву. Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.
Экспозиция объединит более 170 работ Зверева — от портретов и автопортретов до пейзажей и анималистики в самых различных жанрах живописи и графики. В сопровождение организаторы подготовили цикл лекций, кинолекторий и детские образовательные программы. А одним из главных событий выставки станет показ архивного собрания трактатов Зверева, впервые оцифрованных и представленных публике.
Прочитав трактаты «универсального человека» эпохи Возрождения, Зверев в своей автобиографии написал: «Учителем себе я избрал Леонардо да Винчи». Эта фраза стала смысловым акцентом экспозиции. Зверев начал создавать собственные трактаты, в которых неоднократно вступал в диалог с да Винчи.
«Зверев преклонялся перед Рембрандтом и Гойей, Малевичем и Матиссом, Рафаэлем и Веласкесом, но с да Винчи у него были особые отношения. В них не было ни споров, ни прямого подражания — их объединяло родство и созвучие мыслей об искусстве и месте художника в нем», — пишут организаторы выставки.
Кроме того, специально к открытию экспозиции Музей AЗ подготовил издание «Трактата о живописи» 1959 года, посвященного коллекционеру Георгию Костаки. Он будет опубликован с комментариями известного филолога и текстолога, переводчика и искусствоведа Николая Котрелева.
«Рассматривать Зверева как значительного литератора и поэта было бы неправильно. Его поэзия и проза неотделима от его живописи — спонтанной и мгновенной. Это изопоэзия, изолитература. Рукописный текст сегодня сродни клинописи шумеров или берестяным грамотам древних новгородцев. Музей издает факсимиле этого трактата, оно раскроет широкому зрителю доселе неизвестные грани таланта художника Зверева», — говорит главный хранитель Музея AЗ Наталья Волкова.