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Аэропорт Пулково впервые занял второе место по пассажиропотоку на внутренних рейсах

Виктория Шанина
Сегодня в 12:11

Петербургский аэропорт Пулково стал вторым аэропортом России по объему пассажиропотока на внутренних рейсах в 2022 году. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта.

За прошлый год Пулково обслужил 15,8 млн пассажиров на внутренних рейсах. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Архангельск, Минеральные Воды и Самара.

Лидеры по объему перевозок среди авиакомпаний в 2022 году — «Россия», «Победа», «Аэрофлот», Smartavia и S7. Наибольший рост пассажиропотока по сравнению с 2021-м показали «Аэрофлот» (на 26% больше перевозок) и Smartavia (5%).

На международных рейсах Пулково обслужил 2,4 млн пассажиров. Самые популярные направления — Анталья, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Ереван, Бишкек и Хургада.

Первое место по пассажиропотоку на внутренних рейсах в 2022 году занял московский аэропорт Шереметьево. Следом после Пулково идут Внуково и Домодедово, также расположенные в Москве.

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АэрофлотАК S7Аэропорт ШереметьевоМеждународный аэропорт Внуково
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