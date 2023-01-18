Аэропорт Пулково впервые занял второе место по пассажиропотоку на внутренних рейсах

Лидеры по объему перевозок среди авиакомпаний в 2022 году — «Россия», «Победа», «Аэрофлот», Smartavia и S7. Наибольший рост пассажиропотока по сравнению с 2021-м показали «Аэрофлот» (на 26% больше перевозок) и Smartavia (5%).