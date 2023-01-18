«Новую газету» оштрафовали на 500 тыс. рублей за дискредитацию армии

По данным агентства, поводом стала статья журналистки Татьяны Брицкой «Каков поп!» в «Новой рассказ-газете». Материал рассказывает о священнике Андрее Ткачеве, который до 2014 года служил в Украинской православной церкви Московского патриархата, а позже перебрался в Россию. Он выступал в поддержку спецоперации.
Протокол на редакцию «Новой газеты» поступил в Таганский суд Москвы 11 января. Дело было заведено по части первой статьи 20.3.3 КоАП (дискредитация армии России).
28 марта «Новая газета» приостановила работу до окончания российской военной спецоперации на Украине. Перед этим редакция и учредитель издания получили два предупреждения от Роскомнадзора за «упоминание НКО-иноагента без маркировки». Газета тогда отметила, что два предупреждения РКН в год грозят отзывом лицензии СМИ.
В апреле 2022 года журналисты «Новой газеты», вынужденные покинуть Россию, запустили самостоятельный европейский проект — «Новая газета. Европа». Его главным редактором стал Кирилл Мартынов.
«Новая рассказ-газета» — еще один проект редакции «Новой газеты», который был запущен в июле. Это толстое ежемесячное печатное издание с текстами от авторов газеты, приглашенных экспертов и известных людей. В сентябре у «Новой рассказ-газеты» отозвали свидетельство о регистрации СМИ.