«Новую газету» оштрафовали на 500 тыс. рублей за дискредитацию армии

28 марта «Новая газета» приостановила работу до окончания российской военной спецоперации на Украине. Перед этим редакция и учредитель издания получили два предупреждения от Роскомнадзора за «упоминание НКО-иноагента без маркировки». Газета тогда отметила, что два предупреждения РКН в год грозят отзывом лицензии СМИ.