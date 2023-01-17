Продюсерская компания Ченнинга Татума работает над ремейком мелодрамы «Привидение»

Продюсерская компания Ченнинга Татума Free Association работает над ремейком романтического фильма 1990 года «Привидение». О том, что компания актера владеет правами на киноленту, он рассказал в интервью Vanity Fair.
Татум, возможно, исполнит в ремейке главную роль. Он подчеркнул, что компания планирует сделать фильм иначе, так как оригинал содержит «проблематичные стереотипы».
В оригинальной картине Джерри Цукера Патрик Суэйзи сыграл роль убитого банкира, призрак которого отправляется спасать свою девушку (Деми Мур) от врагов.
В 1990-м фильм собрал 505 млн долларов по всему миру, став самой кассовой лентой года. «Привидение» также получило пять номинаций на премию «Оскар», включая «Лучший фильм» и «Оригинальный сценарий».