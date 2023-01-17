АТОР: россиянам перестали выдавать «шенген» на срок более года

«Про „мультишенген“ на 2 и 3 года, и тем более 5 лет, можно забыть. Хорошо, если оформят многократную визу на 6 месяцев или год. Тем, у кого слабая визовая история, дадут только однократную визу под сроки поездки», — заявил он.