АТОР: россиянам перестали выдавать «шенген» на срок более года

Консульства европейских стран после отмены действия соглашения об упрощенном визовом режиме прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на информацию туроператоров.
По словам представителя одного из российских туроператоров, визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов.
«Про „мультишенген“ на 2 и 3 года, и тем более 5 лет, можно забыть. Хорошо, если оформят многократную визу на 6 месяцев или год. Тем, у кого слабая визовая история, дадут только однократную визу под сроки поездки», — заявил он.
Наблюдатели заявили, что сейчас вычислить логику консульств ЕС в вопросе срока действия выдаваемых виз невозможно: у человека в паспорте может быть несколько «длинных» шенгенских виз и хорошая визовая история. Но ему оформят новую визу лишь на полгода, говорят операторы.
12 сентября Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Тогда в европейском ведомстве заявляли, что «шенген» россиянам будет предлагаться строго под даты поездки. Обладатели действующих многократных виз по-прежнему смогут посещать страны Евросоюза до окончания срока их действия.