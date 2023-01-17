Петербуржцы спасли таксу, которую избил хозяин

На Товарищеском проспекте в Петербурге местные жители нашли черную таксу, жестоко избитую хозяином и лежащую на снегу в 17-градусный мороз. Они обратились в группу помощи «С таксой по жизни», и собаку удалось спасти, рассказала изданию 78.ru администратор группы Ирина Богаткина.
«9 января поступил звонок по поводу собаки. Она лежала под скамейкой около подъезда. Не реагировала ни на какие раздражители, вся тряслась. Женщина, которая ее нашла, занесла животное в подъезд и там уже увидела следы крови. В это время вышел мужчина, как оказалось хозяин собаки. Он сказал, что ему некогда, и убежал», — заявила Богаткина.
11-летняя такса по кличке Арни провела в клинике неделю из‑за множественных травм. В ходе обследования выяснилось, что хозяин не впервые избил питомца. Врачи предполагают, что у Арни плохо срастутся связки на боку, тем не менее собака чувствует себя гораздо лучше.
Подписчики паблика «С таксой по жизни» в соцсети «ВКонтакте» на протяжении всего периода интересовались состоянием питомца. 16 января на странице появилось сообщение: «[Арни] стал бодрее, с удовольствием играет с игрушками, приносит мячик».
На следующий день Арни забрала из клиники на передержку девушка по имени Светлана. Вот что она пишет: «Мы уже его очень любим. Сегодня ему купила ошейник и рулетку, завтра адресник сделаем. Даже камеру дома поставили, чтобы приглядывать за ним, пока на работе».
Жильцы дома на Товарищеском проспекте написали заявление в полицию против хозяина Арни. Кроме того, дома у мужчины осталась еще одна собака, и соседи с помощью участкового хотят убедиться, что с ней все в порядке.