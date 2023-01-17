Петербуржцы спасли таксу, которую избил хозяин

«9 января поступил звонок по поводу собаки. Она лежала под скамейкой около подъезда. Не реагировала ни на какие раздражители, вся тряслась. Женщина, которая ее нашла, занесла животное в подъезд и там уже увидела следы крови. В это время вышел мужчина, как оказалось хозяин собаки. Он сказал, что ему некогда, и убежал», — заявила Богаткина.