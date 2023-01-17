Володин предложил сделать службу в армии обязательной для приема на госслужбу

1 января в силу вступил указ Владимира Путина об увеличении численности ВС России до 2 млн человек, в их числе — 1 150 628 военнослужащих. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, увеличение численности российской армии будет реализовываться с 2023 по 2026 год.