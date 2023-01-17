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Володин предложил сделать службу в армии обязательной для приема на госслужбу

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:42

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать прохождение службы в армии и наличие военно-учетной специальности обязательными при приеме на госслужбу. Его слова передают «Ведомости».

«Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной думы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и служба в Вооруженных силах», — сказал он.

По мнению Володина, в таком случае получится реализовать систему кадровых лифтов, при которой каждый человек, независимо от места его работы, «сможет и должен защищать» страну.

1 января в силу вступил указ Владимира Путина об увеличении численности ВС России до 2 млн человек, в их числе — 1 150 628 военнослужащих. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, увеличение численности российской армии будет реализовываться с 2023 по 2026 год.

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ГосдумаВерховный судМинобороны России
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Вячеслав ВолодинВладимир ПутинСергей Шойгу
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