Власти Бразилии оценивают ущерб, нанесенный произведениям искусства сторонниками Болсонару

Среди других потерь — разломанная инсталляция Франса Крайсберга, польского художника, после войны бежавшего в Ленинград (и учившегося в ЛГУ), а затем осевшего в Бразилии. Здесь же — множество сломанных скульптур, чьи названия не приводятся, и исписанных лозунгами статуй.