Власти Бразилии оценивают ущерб, нанесенный произведениям искусства сторонниками Болсонару

Власти Бразилии оценивают ущерб, который нанесли произведениям искусства сторонники экс-президента Болсонару во время беспорядков в начале января. Об этом пишет The Art Newspaper со ссылкой на отчет Национального института исторического и художественного наследия.
Участники акций требовали отставки действующего главы государства Лулы да Силвы, то есть фактически отмены результатов последних выборов. Наиболее активная часть акций протеста началась 8 января, когда протестующие ворвались в конгресс Бразилии, Верховный суд и президентский дворец Планалту.
Все три указанных здания расположены в столице страны Бразилиа, их спроектировал один из важнейших архитекторов середины и второй половины XX века, лауреат Притцкеровской премии бразилец Оскар Нимейер.
Внутри них прошли погромы: на опубликованных властями Бразилии фото изображены поврежденные интерьеры, разбитые окна, сожженная и сломанная историческая модернистская мебель, изрезанные холсты картин в холлах, разбитая керамика.
Так, оказалось повреждено полотно «Мулатки» Ди Кавальканти, одного из крупнейших бразильских художников. Участники акций разорвали гобелен Роберту Бурле Маркса — он прославился в роли ведущего мирового специалиста в сфере ландшафтного дизайна, но занимался и искусством в различных формах.
Среди других потерь — разломанная инсталляция Франса Крайсберга, польского художника, после войны бежавшего в Ленинград (и учившегося в ЛГУ), а затем осевшего в Бразилии. Здесь же — множество сломанных скульптур, чьи названия не приводятся, и исписанных лозунгами статуй.
«Ценность уничтоженного неисчислима из‑за истории, которую оно отражает. <…> С художественной точки зрения Планалту вмещает в себя одну из важнейших коллекций искусства в стране, особенно если брать бразильский модернизм», — заявили власти.
О возможностях для восстановления художественных работ в отчете ничего не говорится. Большинство повреждений спроектированной Нимейером резиденции, однако, обратимы — сейчас разрабатывается план реставрации.
«Сотни участников беспорядков были арестованы, Генпрокуратура намерена привлечь виновных к финансовой ответственности», — пишет The Art Newspaper. Минкульт страны выдвинул инициативу по созданию мемориала, посвященного уничтоженным объектам культуры. По мнению ведомства, это позволит не допустить подобных инцидентов в будущем.