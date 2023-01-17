The Weeknd экранизировал саундтрек ко второму «Аватару»

The Weeknd говорил, что первый «Аватар» помог преодолеть ему самый мрачный период в жизни. «Я был почти бездомным. Я бросил школу. Я не знал, добьюсь ли успеха музыке. Не знал, смогу ли дожить до завтра. И я помню, как посмотрел этот фильм в кинотеатре. Это был такой побег от реальной жизни, что фильм отпечатался в моем мозгу», — заявлял он в интервью The Hollywood Reporter.