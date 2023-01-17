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The Weeknd экранизировал саундтрек ко второму «Аватару»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:47

The Weeknd выпустил клип на песню «Nothing is Lost (You Give Me Strength)» — эта композиция звучит в финальных титрах фильма «Аватар: Путь воды».

Над музыкой работали Swedish House Mafia и композитор Саймон Франглен. В сопровождающем ролике показаны пейзажи планеты Пандора и ее обитатели на’ви, которые вынуждены уйти в океан из‑за приближающегося пожара.

The Weeknd говорил, что первый «Аватар» помог преодолеть ему самый мрачный период в жизни. «Я был почти бездомным. Я бросил школу. Я не знал, добьюсь ли успеха музыке. Не знал, смогу ли дожить до завтра. И я помню, как посмотрел этот фильм в кинотеатре. Это был такой побег от реальной жизни, что фильм отпечатался в моем мозгу», — заявлял он в интервью The Hollywood Reporter.

В начале январе The Weeknd выпустил клип на трек «Is There Someone Else?». Впервые песня появилась на альбоме «Dawn FM», релиз которого состоялся 7 января 2022 года.

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