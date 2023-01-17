В феврале состоится премьера детектива «Комплекс бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым

По сюжету успешный бизнесмен Владимир Нестеров, одержимый навязчивыми мыслями, обращается за анонимной помощью к талантливому психиатру Алексею. В это же время пропадает маленькая дочь известного пианиста Константина Зобнина, а следом находят тело второй девочки. Психиатр подозревает Нестерова в убийствах и понимает, что не готов хранить «тайну исповеди».