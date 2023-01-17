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В феврале состоится премьера детектива «Комплекс бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:07

3 февраля в Kion состоится премьера оригинального сериала «Комплекс бога». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

«Комплекс бога» — это детективная драма и напряженный психологический поединок между талантливым психиатром и пациентом с опасными наклонностями.

По сюжету успешный бизнесмен Владимир Нестеров, одержимый навязчивыми мыслями, обращается за анонимной помощью к талантливому психиатру Алексею. В это же время пропадает маленькая дочь известного пианиста Константина Зобнина, а следом находят тело второй девочки. Психиатр подозревает Нестерова в убийствах и понимает, что не готов хранить «тайну исповеди».

В сериале снялись Кирилл Кяро, Даниил Страхов, Шамиль Хаматов, Николай Шрайбер, Михаил Тройник, Ольга Лерман, Ирина Леонова, Марина Васильева, Таисия Котова, Алексей Ошурков, Александр Иванов, Елизавета Руфина, Евгений Мокренко.

В качестве режиссера выступила Флюза Фархшатова («О чем говорят мужчины. Продолжение»), продюсеры — Игорь Мишин, Максим Филатов и Александр Плотников, сценарий написала Алена Званцова («Частица вселенной»).

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