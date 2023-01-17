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Вышел трейлер заключительной части «Атаки титанов»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:30

В сети появился трейлер заключительной части финального сезона аниме «Атака титанов». В коротком 30-секундном ролике показаны главный герой Эрен Йегер в молодости и толпы титанов, разрушающих мирную жизнь городка.

Завершающие серии разделят еще на две части. Первая начнет выходить 3 марта, вторая — позже в 2023 году.

Аниме «Атака титанов» основано на одноименной манге, которая выходила в Японии с 2009 по 2021 год. Действие происходит в мире, который вместе с человечеством населяют титаны — огромные, пышущие жаром антропоморфные существа, питающиеся людьми. Главный герой Эрен Йегер обещает убить всех титанов до единого, после того как один из них поедает его мать. Но на пути к своей цели он понимает, что его представления о титанах были ложными, а его личность трансформируется до неузнаваемости.

Первый сезон аниме увидел свет в 2013 году, а финальный начал выходить в апреле 2021-го (и теперь уже разросся до пяти частей, из которых три находятся в доступе).

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