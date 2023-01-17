В 2022 году россияне перевели в Грузию более 2 млрд долларов

На россиян пришлась почти половина всех переводов из‑за рубежа в Грузию. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Грузии.
Российские граждане перевели 2,06 млрд долларов — в пять раз больше по сравнению с 2021 годом. А общий приток средств из стран-партнеров в Грузию составил 4,3 млрд долларов.
Больше всего переводов в страну из России пришлось на период с сентября по декабрь (1,1 млрд долларов). Максимальная сумма зафиксирована в декабре — 317,3 млн долларов.
Второе место по объему переводов в Грузию из‑за границы заняла Италия, из которой за год поступило 431,6 млн долларов. На третьей строчке — США с 326,3 млн.