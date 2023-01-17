Реклама
Новости

В 2022 году россияне перевели в Грузию более 2 млрд долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 13:16

На россиян пришлась почти половина всех переводов из‑за рубежа в Грузию. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Грузии.

Российские граждане перевели 2,06 млрд долларов — в пять раз больше по сравнению с 2021 годом. А общий приток средств из стран-партнеров в Грузию составил 4,3 млрд долларов.

Больше всего переводов в страну из России пришлось на период с сентября по декабрь (1,1 млрд долларов). Максимальная сумма зафиксирована в декабре — 317,3 млн долларов.

Второе место по объему переводов в Грузию из‑за границы заняла Италия, из которой за год поступило 431,6 млн долларов. На третьей строчке — США с 326,3 млн.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»