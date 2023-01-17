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A$AP Rocky отметил 10-летие дебютного альбома новым клипом на трек «Angels»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:45

A$AP Rocky выпустил новую версию клипа на трек «Angels». Релиз приурочен к 10-летию выхода дебютного альбома рэпера «Long.Live.A$AP», на котором впервые появилась песня.

В ролик попали архивные кадры с молодым Роки и его командой. Видео отдает дань уважения покойному A$AP Yams, над головой которого в клипе изображен нимб.

В твиттере A$AP Rocky написал, что в день 10-летия его первого коммерческого альбома он хочет подумать о людях, по которым скучает, и о времени, что у них было.

В декабре рэпер экранизировал трек «Shittin’ Me» — впервые он исполнил его на концерте в 2018 году, а сейчас композиция стала официальным саундтреком новой игры Need for Speed Unbound.

Студийные альбомы A$AP Rocky не выпускал с 2018 года, а в последний раз попадал в заголовки из‑за обвинений в нападении со стрельбой. Рэпер якобы привел своего бывшего соратника по A$AP Mob, менеджера и продюсера A$AP Relli, в удаленное место в лос-анджелесском районе Голливуд. А затем несколько раз выстрелил в него, ранив в руку. Сам Роки обвинения отрицает, вердикта по этому делу пока нет.

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