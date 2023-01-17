«Коммерсант»: во многих российских регионах чиновникам рекомендовали не выезжать за рубеж

Некоторые губернаторы считают, что ездить на зарубежные курорты аморально, а свое время стоит посвятить поддержке участников военной операции и их семей. Впрочем, так думают не все. Глава фракции ЕР в петербургском заксобрании Павел Крупник заявил, что выезд за рубеж — «личное дело каждого», а аморально, когда таким отпуском начинают кичиться в публичном пространстве.