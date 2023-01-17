«Коммерсант»: во многих российских регионах чиновникам рекомендовали не выезжать за рубеж

Во многих российских регионах действует «настоятельная рекомендация» для местных чиновников не выезжать за пределы России, выяснил «Коммерсант». Такие меры стали вводить после нескольких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах.
В частности, было рекомендовано не уезжать из страны чиновникам из Вологодской, Ульяновской, Брянской областей, республик Марий Эл и Чувашия. В Тамбовской и Свердловской облдумах подобных позиций придерживаются единороссы.
Замглавы администрации губернатора Ульяновской области Алексей Преображенский пояснил, что официально ограничить выезд за границу чиновникам и депутатам невозможно, у региональных властей нет соответствующих полномочий, но «все понимают, что означает эта рекомендация».
Некоторые губернаторы считают, что ездить на зарубежные курорты аморально, а свое время стоит посвятить поддержке участников военной операции и их семей. Впрочем, так думают не все. Глава фракции ЕР в петербургском заксобрании Павел Крупник заявил, что выезд за рубеж — «личное дело каждого», а аморально, когда таким отпуском начинают кичиться в публичном пространстве.
Во время новогодних праздников критике из‑за отпуска за границей подверглись два региональных депутата. Сначала в соцсетях негодовали по поводу отдыха беспартийного депутата Курской облдумы Максима Васильева в Мексике, затем — из‑за селфи члена фракции ЕР в вологодском заксобрании Дениса Долженко.
Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал Васильева «дерьмом» и призвал сложить депутатский мандат, а Долженко пообещал отчислить из партии. Впрочем, первый отказался слагать полномочия, а второй, как оказалось, в ЕР и не состоял.