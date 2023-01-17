На Australian Open болельщикам запретили показывать флаг России

Накануне прошел матч первого круга между россиянкой Камиллой Рахимовой и Катериной Байндль с Украины. Победу одержала украинская спортсменка, однако на трибунах был вывешен флаг России, что вызвало недовольство со стороны болельщиков и украинских зрителей, которые обратились по этому поводу к охране и полиции.