Реклама
Новости

На Australian Open болельщикам запретили показывать флаг России

Виктория Шанина
Сегодня в 11:06

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) запретила болельщикам на трибунах демонстрировать российский и белорусский флаги на чемпионате Australian Open. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на пресс-службу федерации.

«Наша первоначальная политика заключалась в том, что фанаты могли приносить флаги, но не могли размахивать ими, создавая неудобства. Вчера у нас был инцидент, когда у корта был вывешен флаг [России]», — говорится в заявлении Tennis Australia.

Накануне прошел матч первого круга между россиянкой Камиллой Рахимовой и Катериной Байндль с Украины. Победу одержала украинская спортсменка, однако на трибунах был вывешен флаг России, что вызвало недовольство со стороны болельщиков и украинских зрителей, которые обратились по этому поводу к охране и полиции.

Также 16 января состоялась игра между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Маркосом Хироном. Во время матча над кортом также висел российский флаг.

Российское посольство в Австралии в своем телеграм-канале написало: «Решение о запрете вывешивания флагов России и Беларуси в рамках чемпионата Austrialian Open — очередной пример недопустимой политизации спорта».

расскажите друзьям
люди
Камилла РахимоваДаниил Медведев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»