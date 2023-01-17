На Australian Open болельщикам запретили показывать флаг России

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) запретила болельщикам на трибунах демонстрировать российский и белорусский флаги на чемпионате Australian Open. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на пресс-службу федерации.
«Наша первоначальная политика заключалась в том, что фанаты могли приносить флаги, но не могли размахивать ими, создавая неудобства. Вчера у нас был инцидент, когда у корта был вывешен флаг [России]», — говорится в заявлении Tennis Australia.
Накануне прошел матч первого круга между россиянкой Камиллой Рахимовой и Катериной Байндль с Украины. Победу одержала украинская спортсменка, однако на трибунах был вывешен флаг России, что вызвало недовольство со стороны болельщиков и украинских зрителей, которые обратились по этому поводу к охране и полиции.
Также 16 января состоялась игра между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Маркосом Хироном. Во время матча над кортом также висел российский флаг.
Российское посольство в Австралии в своем телеграм-канале написало: «Решение о запрете вывешивания флагов России и Беларуси в рамках чемпионата Austrialian Open — очередной пример недопустимой политизации спорта».