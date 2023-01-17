«Известия»: бренд Michael Kors отказался от поставок в Россию

Американский модный бренд Michael Kors отказался от поставок своей продукции в Россию. Об этом «Известиям» рассказали два источника на рынке консалтинга.
Как отмечает газета, на месте фирменных магазинов бренда будет продаваться одежда Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, которую ввозит тот же дистрибьютор — компания BNS Group.
Так, в ТЦ «Метрополис» площадь Michael Kors уже заняла одежда российского бренда Naumi. Согласно данным с сайта BNS Group, марка также входит в портфель группы.
Кроме того, возобновит работу бывший магазин Michael Kors в торговом центре «Мега Теплый Стан». Там откроется мультибрендовый бутик Jeans Club, говорит источник «Известий». Когда это произойдет, не уточняется.
Продавцы обувной сети Rendez-Vous рассказали «Известиям», что в их магазины товары Michael Kors не привозили с прошлого года. Сейчас там убрали вывеску над полками с товаром американского бренда и распродают остатки. Официальный интернет-магазин бренда в России уже приостановил работу.