«Известия»: бренд Michael Kors отказался от поставок в Россию

Продавцы обувной сети Rendez-Vous рассказали «Известиям», что в их магазины товары Michael Kors не привозили с прошлого года. Сейчас там убрали вывеску над полками с товаром американского бренда и распродают остатки. Официальный интернет-магазин бренда в России уже приостановил работу.