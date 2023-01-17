В России не будут транслировать Олимпийские игры до 2032 года

Международный олимпийский комитет (МОК) передал Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD) все права на трансляцию в Европе Олимпийских игр с 2026 по 2032 год. Об этом сообщается на официальном сайте комитета.
EBU и WBD приобрели права на показ соревнований на телевидении и цифровых платформах в 49 странах Европы. России и Беларуси в этом списке нет.
Речь идет о трансляции зимних Олимпийских игр 2026 (пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо) и 2030 года, а также летних Игр 2028-го (Лос-Анджелес) и 2032-го. Ближайшая Олимпиада, которая пройдет с 14 по 30 июля 2024 года в Париже, все еще будет транслироваться в России.
В феврале 2022-го Первый канал, ВГТРК и Радио дом «Останкино» объявили о выходе из Европейского вещательного союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе «Евровидение-2022».
Отношения России с Warner Bros. накалились после начала спецоперации. Кинокомпания приостановила показы своих фильмов в российских кинотеатрах начиная с самого ожидаемого бестселлера — «Бэтмена».