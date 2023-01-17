В России не будут транслировать Олимпийские игры до 2032 года

Речь идет о трансляции зимних Олимпийских игр 2026 (пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо) и 2030 года, а также летних Игр 2028-го (Лос-Анджелес) и 2032-го. Ближайшая Олимпиада, которая пройдет с 14 по 30 июля 2024 года в Париже, все еще будет транслироваться в России.