Малыш Йода отправляется на Мандалор в трейлере третьего сезона «Мандалорца»

На ютьюб-канале Star Wars появился полноценный трейлер третьего сезона сериала «Мандалорец». Его премьера пройдет на Disney+ 1 марта.
В свежем ролике Дин Джарин и подающий надежды джедай Грогу (также известный как малыш Йода) путешествуют по далекой-далекой галактике. Дин решает отправиться на родной Мандалор, чтобы восстановить свою репутацию.
Действие третьего сезона будет происходить после событий «Книги Бобы Фетта», в котором Джарин и Грогу воссоединились. Создатель сериала Джон Фавро говорил, что в новых сериях будет гораздо больший размах, крутые космические сражения и много мандалорцев.
К своим ролям вернутся Педро Паскаль, Карл Уэзерс, Джанкарло Эспозито и Кэти Сакхофф. К ним присоединился Кристофер Ллойд. Основным сценаристом третьего сезона стал создатель сериала Джон Фавро.
Третий сезон уже довольно давно находится в разработке — вторая часть сериала дебютировала еще в октябре 2020 года. Однако за это время главные герои картины Мандо (которого играет Педро Паскаль) и Грогу (Дэвид Акорд) успели появиться в нескольких эпизодах спин-оффа — сериала «Книга Бобы Фетта».
«Мандалорец» впервые вышел в 2019 году. Действие шоу разворачивается спустя пять лет после событий шестого эпизода «Звездных войн» — «Возвращения Джедая». Сериал быстро стал хитом, а внимание зрителей покорил новый персонаж — малыш Йода.