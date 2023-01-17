Малыш Йода отправляется на Мандалор в трейлере третьего сезона «Мандалорца»

Третий сезон уже довольно давно находится в разработке — вторая часть сериала дебютировала еще в октябре 2020 года. Однако за это время главные герои картины Мандо (которого играет Педро Паскаль) и Грогу (Дэвид Акорд) успели появиться в нескольких эпизодах спин-оффа — сериала «Книга Бобы Фетта».