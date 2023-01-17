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В России перестали работать мобильные приложения Skoda, Kia, Infiniti и Nissan

Семён Гудошников
Сегодня в 08:44

Мобильные приложения автомобильных брендов Skoda, Kia, Infiniti и Nissan перестали работать на территории России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дилерский центр «Автоспеццентр».

Там отметили, что приложения китайских автопроизводителей — Mу Chery, Exeed AR — работают в обычном режиме. Также в штатном режиме функционируют основные приложения BMW, Mercedes-Benz и AudiService, добавили в дилерском центре «Автодом». Приложение Porsche было отключено в начале лета без предварительных уведомлений.

«По брендам Land Rover и Jaguar у некоторых клиентов возникают сложности с работой приложений. Официальные уведомления от производителей приходили, два месяца идут работы по устранению ошибок», — сказали в «Автодоме».

Приложения автомобильных брендов позволяют, среди прочего, дистанционно запускать двигатель, отслеживать местоположение автомобиля и контролировать его техническое состояние. Отказ ряда автопроизводителей от поддержки приложений в России связан с военной операцией на Украине.

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