В России перестали работать мобильные приложения Skoda, Kia, Infiniti и Nissan

Там отметили, что приложения китайских автопроизводителей — Mу Chery, Exeed AR — работают в обычном режиме. Также в штатном режиме функционируют основные приложения BMW, Mercedes-Benz и AudiService, добавили в дилерском центре «Автодом». Приложение Porsche было отключено в начале лета без предварительных уведомлений.