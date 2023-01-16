На Бали автомобиль с россиянами упал в 25-метровый овраг

Автомобиль с четырьмя туристами из России — двумя мужчинами и двумя женщинами — упал в овраг глубиной 25 метров в районе Булеленг острова Бали, пишет местное издание Detik.
«Погибших в этом происшествии нет, но пассажиры и водитель получили травмы, их срочно доставили в больницу», — заявил представитель местной полиции Геде Сумарджайя, добавив, что водитель не справился с управлением из‑за отказа тормозов.
Он получил легкие повреждения. Травмы у других серьезнее, но не представляют угрозы для жизни. У второго мужчины рваные раны головы, также он жалуется на боли в плече. Одна из женщин сломала паховую кость, вторая пассажирка травмировала левую ногу.
Ранее сегодня, 16 января, стало известно, что россиянка упала с 30-метрового обрыва в реку в балийском городе Убуд и погибла. Она была за рулем мопеда и не справилась управлением — опыта вождения у нее не было.