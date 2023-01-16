Реклама
Новости

На Бали автомобиль с россиянами упал в 25-метровый овраг

Денис Ламехов
Вчера в 23:28

Автомобиль с четырьмя туристами из России — двумя мужчинами и двумя женщинами — упал в овраг глубиной 25 метров в районе Булеленг острова Бали, пишет местное издание Detik.

«Погибших в этом происшествии нет, но пассажиры и водитель получили травмы, их срочно доставили в больницу», — заявил представитель местной полиции Геде Сумарджайя, добавив, что водитель не справился с управлением из‑за отказа тормозов.

Он получил легкие повреждения. Травмы у других серьезнее, но не представляют угрозы для жизни. У второго мужчины рваные раны головы, также он жалуется на боли в плече. Одна из женщин сломала паховую кость, вторая пассажирка травмировала левую ногу.

Ранее сегодня, 16 января, стало известно, что россиянка упала с 30-метрового обрыва в реку в балийском городе Убуд и погибла. Она была за рулем мопеда и не справилась управлением — опыта вождения у нее не было.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»