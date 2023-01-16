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Haim работают над четвертым альбомом

Денис Ламехов
Сегодня в 22:40

Поп-трио Haim работает в студии над новым альбомом, четвертым по счету, следует из опубликованного в соцсетях коллектива видео с заголовком Haim4.

«Сестры заставляют тебя вернуться в студию, но ты рождена, чтобы стать актрисой фильма, номинированного на „Оскар“», — указано в тексте к ролику. В видео описанное и происходит: участницы группы Эсте и Даниэль Хаим затягивают сестру Алану в дверной проем, когда она изо всех сил пытается убежать.

Упоминание «Оскара» — отсылка к главной роли Аланы Хаим в фильме Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца». На его счету — три номинации на крупнейшую кинопремию планеты в 2022-м: «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший оригинальный сценарий». Андерсон выступил и режиссером ряда клипов группы.

Название новой пластинки, дата ее релиза и другие подробности пока неизвестны. Последний к текущему моменту лонгплей Haim «Women in Music Pt. III» увидел свет в 2020-м. Всего за плечами группы 18 лет активности: коллектив собрался в 2005-м, а первая пластинка вышла лишь в 2013-м. Архивную рецензию «Афиши» на нее можно найти здесь.

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