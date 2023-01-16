Haim работают над четвертым альбомом

Название новой пластинки, дата ее релиза и другие подробности пока неизвестны. Последний к текущему моменту лонгплей Haim «Women in Music Pt. III» увидел свет в 2020-м. Всего за плечами группы 18 лет активности: коллектив собрался в 2005-м, а первая пластинка вышла лишь в 2013-м. Архивную рецензию «Афиши» на нее можно найти здесь.