В России выпустили первые отечественные мониторы

В России выпустили первые отечественные 24-дюймовые мониторы «Бештау» M24FHD с IPS-дисплеем. Производитель — компания «Бештау электроникс» из Ставропольского края, сообщает DTF.
Объем первой партии составил 10 тыс. экземпляров. «В ассортименте предполагаются различные модели с разными экранами и набором портов подключения. Базовая модель имеет стандартную плоскую матрицу», — рассказали разработчики.
Характеристики монитора «Бештау» M24FHD
— Диагональ: 24 дюйма
— Матрица и разрешение: IPS, 1920×1080 пикселей
— Частота обновления: 75 Гц
— Контрастность: 1000:1
— Яркость: 250 кд/кв.м
— Угол обзора: 178 градусов
— Подключение: VGA, HDMI и DisplayPort
Работа над монитором заняла около двух месяцев. Разработчики утверждают, что в процессе его создания участвовали только отечественные специалисты.
В компании отметили, что пока мониторы будут продаваться только через дистрибьюторов, поэтому розничная цена еще не определена. Вскоре «Бештау электроникс» планирует выпустить 27-дюймовый монитор, мышки и клавиатуры.