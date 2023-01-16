СК возбудил дело после гибели четырех россиян при крушении самолета в Непале

15 января в Непале при заходе на посадку разбился пассажирский самолет Yeti Airlines с 72 людьми на борту. Все летевшие, в том числе четыре россиянина — Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин — погибли.