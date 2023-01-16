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СК возбудил дело после гибели четырех россиян при крушении самолета в Непале

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:08

Западное межрегиональное следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело после крушения самолета в Непале, где погибли четверо россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбуждено по части 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ.

15 января в Непале при заходе на посадку разбился пассажирский самолет Yeti Airlines с 72 людьми на борту. Все летевшие, в том числе четыре россиянина — Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин — погибли.

Новостной портал Online Khabar писал, что пилот направил воздушное судно в сторону ущелья, чтобы избежать падения на населенный пункт с оживленным рынком Рамгхат.

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