СК возбудил дело после гибели четырех россиян при крушении самолета в Непале

Западное межрегиональное следственное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело после крушения самолета в Непале, где погибли четверо россиян. Об этом сообщает ТАСС.
Дело возбуждено по части 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ.
15 января в Непале при заходе на посадку разбился пассажирский самолет Yeti Airlines с 72 людьми на борту. Все летевшие, в том числе четыре россиянина — Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин — погибли.
Новостной портал Online Khabar писал, что пилот направил воздушное судно в сторону ущелья, чтобы избежать падения на населенный пункт с оживленным рынком Рамгхат.