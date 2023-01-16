JPEGMafia и Дэнни Браун выпустят совместный альбом в 2023 году

Точная дата выхода альбома и его заглавие держатся в секрете. Впервые музыканты поделились новостями о готовящемся релизе в марте 2022-го, а месяцем позднее живьем исполнили первый трек с него — у композиции пока нет названия. Пока это то немногое, с помощью чего можно составить впечатление о грядущей записи.