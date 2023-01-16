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JPEGMafia и Дэнни Браун выпустят совместный альбом в 2023 году

Денис Ламехов
Сегодня в 20:56

Нью-йоркский рэпер-экспериментатор JPEGMafia объявил, что его совместная с детройтским хип-хоп-артистом Дэнни Брауном пластинка выйдет в 2023 году. Сообщение появилось в социальных сетях артиста.

Точная дата выхода альбома и его заглавие держатся в секрете. Впервые музыканты поделились новостями о готовящемся релизе в марте 2022-го, а месяцем позднее живьем исполнили первый трек с него — у композиции пока нет названия. Пока это то немногое, с помощью чего можно составить впечатление о грядущей записи.

Для рэперов это не первая совместная работа. В 2019-м JPEGMafia поучаствовал в записи трека «Negro Spiritual» из пятого, последнего к текущему моменту студийного альбома Брауна «Uknowhatimsayin¿» и спродюсировал сингл «3 Tearz» с него же.

Шестая пластинка Дэнни Брауна «Quaranta» сейчас в работе — она также должна увидеть свет в 2023-м. Четвертый лонгплей JPEGMafia «LP!» был выпущен в 2021 году, о его новых сольных работах пока ничего не известно.

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