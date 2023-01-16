Появилось медиа о россиянах, уехавших из страны

Основатель дизайн-агентства Embacy Вадим Орлов запустил «Аутсайд» — медиа о россиянах, уехавших из страны и начавших новую жизнь. Вместе с Орловым в команде проекта — бывший шеф-редактор TJ и автор телеграм-канала «Тот парень с порнозависимостью» Николай Чумаков и редактор Вячеслав Шегай.
Пока у медиа есть телеграм-канал, аккаунт в инстаграме*, блоги в Teletype и на vc.ru. Сайт журналисты собираются запустить позже, он появится не раньше весны.
«Аутсайд» будет рассказывать об успехах, неудачах, трудностях и победах россиян в новых местах — от Бали до Буэнос-Айреса, от Хельсинки до Кейптауна, от Еревана до Стамбула.
«„Аутсайд“ — про тех и для тех, кто строит свою жизнь заново и продолжает делать то, что любит, несмотря ни на что. Запускает стартап, открывает кофейню, проводит выставку или просто пытается найти свое новое место. Мы хотели бы стать для них „безопасным пространством“», — говорится в телеграм-канале СМИ.
Героиней первого материала «Аутсайда» стала Сания Галимова, которая вместе с семьей переехала в Стамбул и открыла там первый русскоязычный книжный магазин.
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* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.