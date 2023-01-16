Появилось медиа о россиянах, уехавших из страны

«„Аутсайд“ — про тех и для тех, кто строит свою жизнь заново и продолжает делать то, что любит, несмотря ни на что. Запускает стартап, открывает кофейню, проводит выставку или просто пытается найти свое новое место. Мы хотели бы стать для них „безопасным пространством“», — говорится в телеграм-канале СМИ.