Николай Бурляев заявил об улучшении состояния Никиты Михалкова

Актер Николай Бурляев заявил, что состояние кинорежиссера Никиты Михалкова, госпитализированного в Москве, улучшилось. Его слова передает телеканал «360».
Бурляев добавил: «Мы говорили по телефону, все нормально, он в рабочем состоянии, все приходит в норму. У него прекрасный аппетит, нет температуры. Никита Сергеевич работает в палате, читает сценарии и занимается своими проектами, все идет штатно».
О том, что Михалков оказался в одной из московских больниц, стало известно 5 января. Спустя день появились сообщения о переводе артиста в реанимацию. Согласно заявлению пресс-службы артиста, его диагноз — грипп. Ряд СМИ при этом писал, что анализы режиссера показали заражение коронавирусом.
После положительного теста, как сообщал «Московский комсомолец», Михалкова перевели в 52-ю ГКБ, которая специализируется на коронавирусных больных. Источник этой информации издание не указывало.