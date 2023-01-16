Николай Бурляев заявил об улучшении состояния Никиты Михалкова

О том, что Михалков оказался в одной из московских больниц, стало известно 5 января. Спустя день появились сообщения о переводе артиста в реанимацию. Согласно заявлению пресс-службы артиста, его диагноз — грипп. Ряд СМИ при этом писал, что анализы режиссера показали заражение коронавирусом.